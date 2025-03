POL-HRO: Über 600 Wildunfälle seit Jahresbeginn - kommende Zeitumstellung hat Auswirkungen auf Wildwechsel

Rostock/Ludwigslust-Parchim (ots) -



Seit Jahresbeginn hat die Polizei im Polizeipräsidium Rostock über 1320 Wildunfälle registrieren müssen, davon allein 620 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Insgesamt wurden zehn Verkehrsteilnehmer verletzt. Erst am Dienstagabend ist bei Pinnow eine Autofahrerin einem Wildschwein ausgewichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Sie musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.



Mit der Zeitumstellung am kommenden Sonntag müssen sich Kraftfahrer insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr wieder auf mehr Wildwechsel einstellen. Durch das Vorstellen der Uhren starten viele Berufspendler ihren Weg zur Arbeit nun wieder in der Dunkelheit bzw. in der Dämmerungsphase. Gerade zu dieser Zeit sind viele Wildtiere zur Futtersuche unterwegs und überqueren dabei auch vielbefahrene Straßen. Angesichts der Tatsache appelliert die Polizei zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Insbesondere in der Dämmerung ist das Wildunfallrisiko am Höchsten.



