POL-HST: Navi führt Fahrzeuge auf gesperrten Waldweg

Am Donnerstag, dem 27. März 2025, wurde die Polizei gegen 15 Uhr darüber informiert, dass Fahrzeuge den Waldweg von Baabe nach Göhren befahren würden. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass zwar Schranken vorhanden sind, diese jedoch geöffnet wurden. Außerdem wurde ein reger Verkehr auf dem Waldweg festgestellt.



Weitere Ermittlungen ergaben, dass Online-Routenplaner diesen Waldweg fälschlicherweise als Umleitung für die gesperrte Bundesstraße 196 ausweist. Dadurch wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer auf den Waldweg geleitet.



Der zuständige Revierförster bestätigte, dass die Umleitung durch den Wald nicht gestattet ist. Er hatte jedoch die Schranken - eine in Richtung Baabe und eine aus Richtung Göhren kommend - für Radfahrer offengelassen, um diesen das Passieren zu ermöglichen. Diese Schranken sollen nun wieder geschlossen werden, um den Durchgang für motorisierte Fahrzeuge zu verhindern.



Zudem stellt die Nutzung des Waldweges eine Gefahr dar, da der Weg die Strecke der Kleinbahn "Rasender Roland" kreuzt. Die Bahnstrecke verläuft an einigen Stellen leicht erhöht, was dazu führen kann, dass größere Fahrzeuge aufsetzen oder sich festfahren. In solchen Fällen könnte es zu einer Kollision mit der Bahn kommen.



