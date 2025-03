POL-HRO: Ladendieb ertappt professionelles Diebesduo in Güstrower Drogeriemarkt

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Am gestrigen Nachmittag konnten zwei Ladendiebe in einem Güstrower Drogeriemarkt festgestellt werden, die hochwertige Kosmetika im Wert von über 1.700EUR entwendet hatten. Zunächst wurde ein Ladendetektiv auf die beiden Männer aufmerksam, als sie sich gegen 13:45 Uhr in einem Drogeriemarkt am Pferdemarkt aufhielten. Während einer der Männer offenbar "Schmiere stand", steckte sich der andere diverse Produkte unter sein Oberteil und verließ den Laden ohne die Waren zu bezahlen. Die beiden Diebe konnten sich zunächst fußläufig entfernen. Dank der Beschreibung des Ladendetektives konnte einer der Männer in der Neuen Wallstraße auf dem Beifahrersitz eines Renault durch die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Güstrow festgestellt werden. Bereits beim Aussteigen bemerkten die Polizisten den ausgebeulten Pullover des Mannes unter dem sich diverses, zuvor entwendetes Diebesgut verbarg. Zeitgleich konnte die andere männliche Person in der unmittelbaren Umgebung ebenfalls festgestellt und kontrolliert werden. Bei den Männern handelte es sich um zwei polnische Staatsbürger im Alter von 31 und 37 Jahren.



Zudem konnten die Polizisten schließlich weitere Kosmetika der betroffenen Filiale im Fahrzeuginneren des Renault feststellen. Während der Sachverhaltsklärung wurde bekannt, dass die beiden Männer offenbar für weitere Ladendiebstähle derselben Drogeriekette im Norddeutschen Raum verantwortlich sind. Der Gesamtschaden liegt hierbei bei mehreren tausend Euro. Die beiden Männer wurden derweil vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei in Güstrow führt nun die weiteren Ermittlungen. Dabei wird auch geprüft, ob das Duo für weitere Diebstähle verantwortlich gemacht werden kann.



