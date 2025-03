POL-HRO: Brand von Rasenflächen - Zeugen gesucht

Schwerin / Schönberg (ots) -



Gestern Nachmittag kam es in Schwerin und Schönberg zu zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei aufgrund brennender Rasenflächen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Gegen 16:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Schwerin sowie die Freiwillige Feuerwehr Schwerin-Schlossgarten alarmiert, um einen Brand im Freizeitpark Neu Zippendorf zu löschen. Betroffen war eine Rasenfläche von etwa 20 x 50 Metern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.



Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 18:30 Uhr in Schönberg, im Bereich der Sabower Höhe. Hier brannte eine Grünfläche von etwa 25 x 5 Metern, die durch die Freiwillige Feuerwehr Schönberg gelöscht wurde.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder möglichen Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Schweriner Polizei (0385 5180-2224) oder in Grevesmühlen (03881 720-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell