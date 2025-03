POL-HRO: Durchsuchung im Rostocker Stadtgebiet

Rostock (ots) -



In den heutigen Morgenstunden ist in der Rostocker Innenstadt ein Wohnhaus mit Unterstützung von Spezialkräften des Landeskriminalamtes durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes der Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichenverfassungswidriger Organisationen sowie des Verdachts Verstoß Waffengesetz.



Tatverdächtig sind ein 49 Jahre alter deutscher Mann sowie sein 14 Jahre alter Sohn. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt, die nun im Zuge der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden.



