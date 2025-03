POL-HRO: Gestohlener Transporter bei Dobbertin ausgebrannt

Dobbertin/Witzin (ots) -



Am Donnerstagmorgen brannte bei Dobbertin ein Kleintransporter aus, der zuvor aus Witzin entwendet wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Kleintransporter Mercedes-Benz (Erstzulassung 2021) durch unbekannte Täter gegen 05:30 Uhr an der K135 zwischen Dobbertin und Schwinz abgestellt und mutmaßlich in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, in dem sich keine Personen mehr befanden. Fast zeitgleich wurde der Polizei der Transporter als gestohlen gemeldet. Nach Angaben des Eigentümers sei das Baufahrzeug zwischen 17:00 Uhr bis 05:45 Uhr aus der Güstrower Straße in Witzin entwendet worden. Im Transporter sollen sich diverse Elektrowerkzeuge im Wert von etwa 10.000 Euro befunden haben, die nach dem Löschen nicht mehr vorgefunden werden konnten. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Spurensicherung beschlagnahmt und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Brandstiftung. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847 43270) entgegen.



