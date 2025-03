POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisstem Mädchen aus Schwerin und bittet um Hinweise

Schwerin/Sternberg (ots) -



Die Polizei fahndet aktuell nach einem 13-jährigen Mädchen aus Schwerin und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Seit dem 22.03.2025 wird die 13-Jährige vermisst, nachdem sie am Nachmittag die Wohngruppe verlassen hat. Seither sucht die Polizei das Kind, jedoch ohne Erfolg. Möglicherweise hält sich das Mädchen in Schwerin oder Sternberg auf.



Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link angesehen werden:

https://fcld.ly/25-03-27_vermisst_schwerin



Personenbeschreibung:



Das Mädchen ist 165 cm groß, hat eine mit normale Statur und trägt rot gefärbte schulterlange Haare. Sie soll mit Baggypants, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet sein. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nehmen die Polizei in Schwerin (Tel. 0385 5180-2224) oder das Polizeipräsidium Rostock unter der Notrufnummer 110 entgegen.



