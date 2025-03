POL-NB: Dreistes Diebespaar wieder aktiv

Neustrelitz (ots) -



In Neustrelitz ist aktuell wieder ein Diebespaar aktiv, das vermutlich bereits in den vergangenen Monaten unregelmäßig Seniorinnen um ihre Portemonnaies oder Handtaschen gebracht hat.



Eine 82-Jährige hat sich heute bei der Polizei gemeldet. Sie war am Vormittag im Einkaufsmarkt in der Karbe-Wagner-Straße unterwegs und wurde zwischen den Regalen in ein Gespräch verwickelt. Eine Frau fragte sie mit ausländischem Akzent nach dem Preis für eine Flasche Likör. Der Mittäter stand hinter dem späteren Opfer und nutzte den Moment aus, als die Seniorin für die Antwort ihren Einkaufswagen unbeobachtet ließ. In ihm hatte sie leider ihre Handtasche zurückgelassen. Nun sind nicht nur 100 Euro Bargeld weg, sondern auch mehrere Karten, die die Seniorin nun mit Behördengängen neu beantragen muss.



Vor lauter Aufregung konnte die alte Dame bei der Polizei keine konkreten Angaben zum Aussehen der beiden Tatverdächtigen machen. Daher hofft die Kripo, dass Bürger heute zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr im Netto-Markt in der Karbe-Wagner-Straße den Vorfall oder das Pärchen gesehen haben. Womöglich ist auch jemandem kurz zuvor oder kurz nach dem Tatzeitraum in dem Bereich das Täter-Pärchen aufgefallen. Hinweise können an die Polizei Neustrelitz unter 03981 / 258 224 gerichtet werden.



In den zurückliegenden Neustrelitzer Fällen war es stets ein ausländisches Pärchen, das vor Einkaufsmärkten oder Banken ältere Leute in Gespräche verwickelte. Zum Beispiel wurde mit ausgebreiteter Landkarte nach dem Weg gefragt. Auch Fragen nach der Uhrzeit oder nach Wechselgeld soll es bei der Masche gegeben haben. Daher bittet die Polizei Senioren um besondere Vorsicht mit Blick auf das Diebespaar! Und: Taschen und Portemonnaies sollten auch generell nie unbeaufsichtigt im Rollator oder Einkaufswagen liegen.



