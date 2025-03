POL-HRO: Mann wird bei Unfall bei Wittenburg schwer verletzt

Wittenburg (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L05 in Püttelkow bei Wittenburg ist ein 61-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam gegen 16:00 Uhr der Fahrzeugführer alleinbeteiligt mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dabei verletzte sich der 61-Jährige schwer und musste mit Verletzungen im Bauchbereich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Ursachenermittlung kam auch ein DEKRA-Sachverständiger zum Einsatz. Hinweise auf eine Beeinflussung des Mannes durch Alkohol oder Betäubungsmittel lagen nicht vor. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallermittlungen musste die Wittenburger Straße teilweise vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.



