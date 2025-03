POL-NB: Mann attackiert Bekannten - Einsatz am Gätenbach

Neubrandenburg (ots) -



Am Gätenbach hat es gestern Abend gegen 20:30 Uhr einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz gegeben. Mehrere Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann einen anderen Mann unter Wasser drückte und eine Frau dabei zugeguckt haben soll. Durch das Schreien der Zeugen ließ der Mann vom Opfer ab und rannte mit der Frau zusammen weg.



Die Helfer riefen den Notarzt. Die Rettungskräfte vor Ort alarmierten dann die Polizei. Ein Streifenwagen prüfte die Gegend ab, in der sich die beiden Verdächtigen laut Zeugenaussagen aufhalten sollten. Die Polizei konnte den verdächtigen Mann und die Frau stellen und zum Revier mitnehmen.



Der 27-jährige Tatverdächtige stand unter Drogeneinfluss und hat beim Alkoholtest 2,15 Promille gepustet. Nach Rücksprache mit der Justiz blieb er wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Polizeigewahrsam. Heute wird über das weitere Vorgehen entschieden.



Die 18-jährige Frau, die bei der Tat zugeguckt haben soll, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Revier nach Hause entlassen.



Der 25-jährige Geschädigte kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch er war alkoholisiert und hat 1,13 Promille gepustet.



Beide Männer sollen Bekannte sein und sich vor der Tat draußen zusammen aufgehalten haben. Das Motiv für die Attacke des 27-Jährigen auf den 25-Jährigen ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bis auf die tatverdächtige Frau - eine Slowakin - sind alle Beteiligten Deutsche.



