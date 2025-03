70-jährige Frau aus Tutow im LK V-G vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild der Vermissten Goldbach Bild der Vermissten Goldbach

Die Polizei sucht derzeit nach der 70-jährigen Frau Rita Goldbach aus Tutow, welche medizinische Hilfe benötigt. Sie wurde zuletzt am Mittwoch, den 26.03.2025, gegen 06:30 Uhr, in Tutow gesehen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,68 m groß

- schlanke Figur

- kurze graue Haare

Die Vermisste Frau Goldbach ist mit einem dunklen lila Anorak und einer blauen Jeans und braunen Halbschuhen bekleidet. Frau Goldbach ist gut zu Fuß unterwegs und trägt einen dunkelgrünen Rucksack bei sich.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden der Frau. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 70-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten Frau machen? Wer hat die 70-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Anklam unter 03971 251-224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.