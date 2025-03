POL-NB: Aufmerksame Männer halten Ladendiebe auf

Wesenberg (ots) -



Am Montagnachmittag sind zwei Männern auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Wesenberg drei Kunden aufgefallen, die ungewöhnlich zügig und anscheinend mit versteckter Ware am Körper den Laden verließen.



Der 47-Jährige und der 34-Jährige sprachen die drei auffälligen Männer an. Die wollten gleich abhauen, einen konnten die beiden Zeugen aber festhalten.



Zwei Polizeibeamte, die gerade nicht im Dienst waren, kamen auf die Situation zu und versetzten sich direkt in den Dienst. Sie forderten Unterstützung aus dem Revier Neustrelitz an.



Zeitgleich gab es durch mehrere weitere Zeugen einen Hinweis auf ein Auto mit polnischen Kennzeichen, das in der Straße des Friedens stehen soll. Aus dem sollen zuvor drei Männer mit Rucksäcken eilig ausstiegen und in den Markt gegangen sein.



Zwei Polizisten prüften die Hinweise. Im Auto lagen mehrere Spirituosen und Markenklamotten mit Etiketten. Versteckt hinter einem Baum fanden die Beamten schließlich die anderen beiden Tatverdächtigen.



Die polizeibekannten Georgier im Alter von 24 und 25 Jahren wurden wegen des dringenden Tatverdachts des mehrfachen Diebstahls zum Revier mitgenommen. Es folgten mehrere polizeiliche Maßnahmen. Am Ende verbrachten sie auf Anordnung der Justiz zunächst eine Nacht im Gewahrsam. Heute Mittag hat die Justiz entschieden, dass alle wieder auf freien Fuß dürfen.



Die gestohlenen Waren müssen nun nach und nach den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Mehrere Spirituosen aus dem Getränkeland konnten bereits gestern den Tatverdächtigen abgenommen und an das Geschäft zurückgegeben werden.



Sämtliche Zeugen sind Deutsche, die Tatverdächtige Georgier.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell