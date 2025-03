POL-HRO: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen - Polizei warnt vor Fahrzeugaufbrüchen

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock wurden am gestrigen Montag mehrere Fälle von Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen bekannt. In allen Fällen drangen die unbekannten Täter gewaltsam in die Fahrzeuge ein und entwendeten Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren.



Zunächst schlugen unbekannte Täter zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr auf einem Parkplatz im Damerower Weg in der Rostocker Südstadt zu und entwendeten Wertgegenstände aus einem Fahrzeug.



Auch ein abgestellter Pkw am Südring in Rostock wurde Ziel von bisher unbekannten Tätern. Zeugen hörten gegen 21:30 Uhr einen Knall und beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die sich anschließend auf Fahrrädern entfernten. Kurz darauf stellten sie ein Fahrzeug mit einer beschädigten Seitenscheibe fest. Auch in diese Fall wurden Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet



Auch in Elmenhorst schlugen Tatverdächtige in einem günstigen Moment zu. Ein Zeuge teilte gegen 16:00 Uhr einen beschädigten Pkw im Strandweg mit. Der Fahrzeughalter teilte später mit, dass er sein Fahrzeug gegen 15: Uhr vor Ort abgestellt hatte und eine Tasche aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet wurde.



Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle, beim Kriminaldauerdienst unter 0381 4916-1616 oder über die Onlinewache abgegeben werden.



Um sich vor solchen Taten zu schützen, gibt die Polizei Rostock folgende Sicherheitstipps:



- Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück,

auch nicht für kurze Zeit.



- Nehmen Sie Taschen, Geldbörsen, Mobiltelefone und andere

Wertgegenstände immer mit.



- Parken Sie möglichst an gut beleuchteten und belebten Orten.



- Achten Sie auf verdächtige Personen in der Nähe von geparkten

Fahrzeugen und melden Sie Auffälligkeiten sofort der Polizei.



