POL-NB: 91-Jähriger Handtasche gestohlen

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr war eine 91-Jährige mit ihrem elektrischen Rollstuhl in der Kopernikusstraße in Neubrandenburgs Oststadt unterwegs. Am Rollstuhl hing ihre Handtasche. Als sie den Rollstuhl kurz nicht im Blick hatte, haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter scheinbar die Gelegenheit genutzt und ihr die Tasche gestohlen. Sie konnten dadurch mehr als hundert Euro Bargeld und weitere Wertgegenstände erbeuten.



Die Polizei hofft nun, dass jemand die Aktion im Bereich des Endes der Kopernikusstraße zwischen Einsteinstraße und Robert-Koch-Straße gesehen hat und sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann. Diese können an die Polizei Neubrandenburg gerichtet werden unter 0395 / 55825224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Die Seniorin ist Deutsche.



