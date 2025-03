POL-HRO: Erneuter Einbruch in Elektronikgeschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 24.03.2025 wurde die Polizei erneut über einen Einbruch in ein Elektronikgeschäft in der Richard-Wagner-Straße informiert. Bereits am 23.03.2025, kurz vor Mitternacht, war dasselbe Geschäft Ziel eines Einbruchs geworden. (Siehe gefertigte Pressemitteilung vom 24.03.2025: https://t1p.de/5rq6p)



Gegen 05:40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er beobachten konnte, dass sich erneut eine Person unbefugt Zutritt zu dem Ladengeschäft in der Rostocker Stadtmitte verschafft und elektronische Artikel entwendet haben soll. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Tatverdächtige bereits mit dem Diebesgut vom Tatort entfernt.



Die anschließende Auswertung des vorhandenen Videomaterials führte zu zwei wichtigen Erkenntnissen: Zum einen handelte es sich eindeutig um denselben Täter wie beim ersten Einbruch, zum anderen konnte der Mann durch eingesetzte Beamte zweifelsfrei identifiziert werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 36-jährigen Deutschen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist.



Die Beamten suchten daraufhin die Wohnanschrift des Mannes auf, wo sie ihn antreffen und das gestohlene Diebesgut sicherstellen konnten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am gestrigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der Rostocker im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.



Indes werden die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen trotz erfolgreicher Haftvorführung weitergeführt. Die Ermittler prüfen nun auch, inwieweit der polizeibekannte Mann potentiell auch für weitere Delikte die Verantwortung trägt.



Es gilt die Unschuldsvermutung.



