POL-HRO: Unbekannte stehlen Pflanzenschutzmittel

Nachdem unbekannte Täter innerhalb des zurückliegenden Wochenendes vom Gelände eines Agrarbetriebes eine größere Menge Pflanzenschutzmittel entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Zeit von Freitagabend, 21. März, bis zum darauffolgenden Samstagabend gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Betriebsgeländes in der Ortschaft Glasin. Dort entwendeten die Täter eine größere Menge Pflanzenschutzmittel. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 75.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat in der Warnkenhagener Straße, den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



