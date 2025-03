POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag verletzte sich auf der Umgehungsstraße ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer.



Ein 45-jähriger Kradfahrer, welcher die B 106 in Schwerin in Richtung Krebsförden befuhr, kam auf Höhe der Abfahrt Neumühle, von der Fahrbahn ab. Er prallte in der Folge gegen eine Mauer und kam auf der Straße zum Erliegen.



Laut Zeugenaussagen habe der Fahrzeugführer vor dem Unfall mehrere Fahrzeuge überholt. Beim Wiedereinscheren in die rechte Fahrspur verlor er augenscheinlich die Kontrolle über sein Krad.

Der deutsche Fahrer wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Während der Rettungs- und der Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen.



