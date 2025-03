POL-NB: Mehrere Garagenaufbrüche

Kletzin (ots) -



In Kletzin bei Demmin sind in der Dorfstraße mehrere Garagen aufgebrochen worden. Ein Besitzer rief Montagmorgen die Polizei, nachdem er an seiner Garage Einbruchsspuren entdeckt hatte. Insgesamt sind mindestens acht Garagen betroffen. Der oder die unbekannten Täter sind über Nacht (von Sonntag auf Montag) auf Beutezug in dem Garagenkomplex unterwegs gewesen.



Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht vollständig bekannt. Daher kann auch noch kein Gesamtschaden benannt werden. Bisher ist bekannt, dass aus den Garagen Boots- und Autoteile sowie Werkzeug entwendet worden sein sollen.



Die Polizei hat vor Ort Spuren sicherstellen können.



Wer Hinweise zu den Einbrüchen hat oder zum Verbleib des Diebesguts, wendet sich bitte an die Polizei Demmin unter 03998 / 254 224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



