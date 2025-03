POL-HRO: Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen an vier Objekten

Rostock/Landkreis Rostock (ots) -



In den heutigen Morgenstunden haben an vier Objekten in der Hansestadt Rostock sowie im Landkreis Rostock Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden. Unterstützt wurden die Beamten des Kriminalkommissariats Rostock dabei von Spezialkräften des Landeskriminalamtes. Hintergrund für die Durchsuchungen war ein vorrausgegangener schwerer Raub Anfang März in Warnemünde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5985438) sowie der Verdacht des unerlaubten Waffenbesitzes.



Bei den Durchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel sowie Zufallsfunde sichergestellt werden. Die vier Beschuldigten wurden mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst von der Dienststelle entlassen. Die Ermittlungen dauern an.



