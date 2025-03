LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung.

Am 05.12.2011 soll der irakische Staatsangehörige Ali Askar Hasso BARAKAT seine 13 Jahre alte Tochter aufgrund innerfamiliärer Streitigkeiten im niedersächsischen Stolzenau erschossen haben. BARAKAT flüchtete daraufhin in den Irak, wo sich seine Spur bis heute verliert. Aufgrund der politischen Lage im Irak ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte wieder in Deutschland oder dem europäischen Ausland befindet.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung52