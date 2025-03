POL-NB: Unfall zwischen Auto- und E-Radfahrer

Altentreptow (ots) -



In der Fritz-Reuter-Straße in Altentreptow hat es heute am frühen Nachmittag einen Unfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem E-Radfahrer gegeben. Nach polizeilichen Erkenntnissen wollte der 67-jährige Autofahrer vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße fahren und übersah dabei mutmaßlich den Radfahrer, der auf der falschen Seite unterwegs war.

Der 28-jährige Radfahrer wurde schwerverletzt.



Bei dem Unfall ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden.



Beide Beteiligte sind Deutsche.



