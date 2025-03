POL-HRO: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Frau um über 100.000 Euro

Hagenow (ots) -



Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Donnerstag eine Frau aus Hagenow um über 100.000 Euro betrogen. Der falsche Mitarbeiter rief die Frau zunächst an und erschlich sich vor allem mit der Angabe ihrer persönlichen Daten das Vertrauen der Frau. Angeblich hätte es einen Cyber-Angriff auf ihre Girokonten gegeben, sodass ihr Handy und der von ihr genutzte Banking-App-Zugang neu konfiguriert werden müsse. Da der Anrufer offenbar seriös wirkte und die Frau zunächst keinen Verdacht schöpfte, konfigurierte sie ihre Banking-App neu, wodurch sich die Täter Zugang zu ihren Girokonten verschaffen konnten. Nachdem die Frau nach der vorgetäuschten Bearbeitungszeit weiterhin keinen Zugang zu ihrer Banking-App herstellen konnte, kontaktierte sie am Samstag einen Bankarbeiter, der mehrere Einzelbuchungen von ihren Girokonten feststellen musste. Demnach seien insgesamt über 100.000 Euro abgebucht worden. Ob das Buchgeld durch die Bank zurückerlangt werden konnte, kann bis dato nicht gesagt werden.



Zum Schutz vor solchen Betrugsmaschen rät die Polizei erneut, sensible persönliche Daten, dazu zählen insbesondere Personalausweisdaten, Kontoverbindungen, Daten von Geld- und Kreditkarten, PIN-und TAN-Nummern sowie Zugangsdaten niemals telefonisch zu übermitteln.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell