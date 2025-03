POL-NB: Brennender Anhänger blockiert die B192

Waren (ots) -



Am Montag, dem 24.03.2025, wurde der Polizei in Waren gegen 10:15 Uhr ein Fahrzeuggespann mit einer Reifenpanne auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Waren gemeldet, welches im Zuge der Panne in unmittelbarer Folge in voller Ausdehnung brannte.

Im Rahmen von ersten Löschversuchen durch Helfer vor Ort wurde eine Person leicht an der Hand verletzt, konnte jedoch nach ärztlicher Behandlung durch einen Rettungswagen wieder entlassen werden.

Umliegende Freiwillige Feuerwehren waren mit insgesamt 26 Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer vollständig löschen. Das Fahrzeugwrack musste durch ein Bergungsunternehmen von der Straße entfernt werden. Die B192 war für den gesamten Zeitraum vollgesperrt und ab 14:30 Uhr nach Beendigung aller Maßnahmen wieder frei befahrbar.

Auf dem Anhänger waren mehrere Snackautomaten für die Herstellung von Popcorn, Nachos und Zuckerwatte geladen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell