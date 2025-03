POL-HRO: Unbekannte beschädigen Kirchenfenster in Rehna

Rehna (ots) -



Nachdem Unbekannte im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in eine Kirche in Rehna eingedrungen sind, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar sind der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagabend, 21. März, bis Sonntagmorgen, 23. März, ins Innere der Kirche eingedrungen. In und im Umfeld der Kirche konnten mehrere Beschädigungen, darunter ein Element eines großen Kirchenfensters, festgestellt werden. Der verursachte Schaden kann derzeit nicht konkret beziffert werden, dürfte sich jedoch im vierstelligen Bereich bewegen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Nun werden Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



