POL-HRO: Betrunkener parkt in Greven Feuerwehrauto um

Während eines Feuerwehreinsatzes am Samstagabend in Greven hat ein betrunkener Mann unbefugt ein Feuerwehrauto um geparkt. Zuvor wurden die Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren gegen 22:00 Uhr zu einem Schornsteinbrand in der Boizenburger Straße gerufen, der ohne Schaden am betroffenen Einfamilienhaus mittels Schornsteinbesen bereinigt werden konnte. Während des Einsatzes hat sich ein 35-jähriger Mann aus unerklärlichen Gründen in den abgestellten PKW der Feuerwehr gesetzt und fuhr diesen mit eingeschalteten Blaulicht etwa 50 Meter weiter auf eine Parkfläche. Die Feuerwehrkameraden haben umgehend den ebenfalls anwesenden Polizisten über den Vorfall informiert, sodass die Beamten den Tatverdächtigen bei seiner Rückkehr zu Fuß in Empfang nehmen konnten. Der 35-jährige Pole war sichtlich alkoholisiert und widersetzte sich den nun folgenden polizeilichen Maßnahmen. Infolgedessen musste er mit angelegten Handfesseln ins Krankenhaus verbracht werden, wo ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem der 35-Jährige die restliche Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbringen durfte, wurde er am nächsten Morgen von seiner Ehefrau wieder nach Hause gefahren. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs von Kraftfahrzeuge, Amtsanmaßung, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



