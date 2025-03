POL-ANK: Das Polizeizentrum Anklam ist am Mittwoch, den 26.03.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr telefonisch nicht erreichbar.

Anklam (ots) -



Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten ist das Polizeizentrum Anklam am Mittwoch, den 26.03.2025 in der Zeit von 14:00 Uhr bis voraussichtlich 17:00 Uhr telefonisch über das Festnetz nicht erreichbar.



Betroffen sind die Kriminalpolizeiinspektion Anklam und die Polizeiinspektion Anklam einschließlich des Kriminalkommissariats Anklam, der Pressestelle und des Polizeihauptreviers Anklam.



Im Hinblick auf die eingeschränkte Erreichbarkeit des Polizeihauptreviers Anklam wird darauf hingewiesen, in dringenden Notfällen den Polizeinotruf 110 zu wählen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





