POL-HRO: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall in Kavelstorf schwer verletzt

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:40 Uhr in Kavelstorf zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Citroen die Klingendorfer Straße aus Richtung Klingendorf kommend und nahm am rechten Fahrbahnrand einen scheinbar wartenden Jungen wahr. Als der Fahrzeugführer sich dem Jungen näherte, überquerte dieser plötzlich die Straße und kollidierte mit dem Citroen. Durch den Aufprall erlitt der 8-Jährige schwere Verletzungen und musste mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen am linken Knie für die weitere medizinische Behandlung im Beisein seines Vaters in die Uniklinik nach Rostock verbracht werden. Das Kind hatte zuvor sein Fahrrad in ein Schuppen gestellt und wollte im Anschluss wieder zu seinem Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite.



