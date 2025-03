Presseeinladung: Innenminister weiht neues Feuerwehrgerätehaus ein

Innenminister Cristian Pegel wird am Samstag gemeinsam mit Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann und Bürgermeister Martin Reininghaus das neue Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Rehna einweihen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 29. März 2025, 10 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Rehna,

Goethestraße 18, 19217 Rehna

Für den Neubau erhielt die Gemeinde vom Innenministerium eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von zwei Millionen Euro (siehe Pressemitteilung Nr. 197/2022).

Die Feuerwehr Rehna kann von nun an eines der modernsten Gerätehäuser in Mecklenburg-Vorpommern nutzen.