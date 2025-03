Presseeinladung: Innenminister stellt neues Löschfahrzeug in Dienst

Am Freitag übergibt Landesinnenminister Christian Pegel an Torsten Mielke, Bürgermeister der Gemeinde Burow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 160.000 Euro für ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF 20) und wird gemeinsam mit dem Gemeindewehrführer Robert Blüthgen das Fahrzeug in Dienst stellen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 28. März 2025, 15 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerweher Burow-Weltzin,

Alte Dorfstraße 51, 17089 Burow

Das neue Löschfahrzeug der Burower Feuerwehr ersetzt ein 30 Jahre altes Tanklöschfahrzeug 16 (TLF 16).