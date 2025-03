POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 23.03.2025 gegen 20:00 Uhr kam es auf der L301 in der Nähe von Bergen zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Der 38-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Audi die Landstraße von Bergen kommend in Richtung Putbus, kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrzeugführers feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.500 Euro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des PKW musste die L301 für drei Stunden voll gesperrt werden. Es waren drei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Bergen, 19 Kameraden der Feuerwehr Bergen sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.



