POL-HRO: Verkehrsunfall auf der Autobahn A 20 auf Höhe der Ortslage Sanitz

Am Sonntag, den 23.03.2025, ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der

Autobahn A 20 (Landkreis Rostock) ein Verkehrsunfall.



Der mit vier Personen besetzte PKW fuhr in östliche Richtung und kam

auf Höhe der Abfahrt Sanitz von der Fahrbahn ab und kollidierte in

der Folge mit der Mittelschutzplanke. Der 63-jährige Fahrer hatte zum

Zeitpunkt des Unfalles vermutlich ein medizisches Problem. Durch den

Unfall an sich sind keine Verletzungen bei den Beteiligten verursacht

worden.



Insgesamt waren vier Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber im

Einsatz. Zur Bergung und Unfallaufnahme musste die BAB 20 in

Fahrtrichtung Stralsund für eine Stunde gesperrt werden.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro.



Robert Heinrich

Dienstgruppenleiter

Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf



