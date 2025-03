POL-HRO: Mann mit Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots) -



Am 22.03.2025 gegen 22:00 Uhr kam es vor dem Haupteingang des

Polizeihauptrevieres Schwerin zu einem Einsatz auf Grund einer

gemeldeten Person mit Waffe. Die eingesetzten Kräfte konnten die

Person feststellen und kontrollieren. Der alkoholisierte 29-jährige

Deutsche hatte eine Schreckschusswaffe dabei und hantierte damit

umher. Es kam dabei zu keinen Handlungen, die andere Personen

gefährdeten. Der 29-Jährige war im Besitz eines notwendigen

Waffenscheins. Auf Grund des gesundheitlichen Zustand wurde der

männliche Störer ins Krankenhaus eingeliefert.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



