POL-HRO: Polizei sucht nach Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes nach dem geschädigten Kind sowie Zeugen

Neustadt Glewe (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 16:00 Uhr in der Laascher Straße in

Neustadt Glewe zu einer Körperverletzung durch einen 34-jährigen

polizeibekannten Deutschen. Dieser habe nach Aussage des Zeugen ein 6

bis 7 jähriges Kind auf den Hinterkopf geschlagen. Bei Eintreffen der

Beamten waren sowohl der alkoholisierte Beschuldigte und das Opfer

nicht mehr vor Ort. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der

Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Das geschädigte Kind konnte

nicht aufgefunden werden.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Tat in

der Laascher Straße geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust

unter der Telefonnummer 038744110, über die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



Martin Schulz

Polizeihauptkommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



