POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden bei Brandshagen

Stralsund (LK VR) (ots) -



Ein 16jähriger deutscher Staatsbürger aus Sundhagen befuhr mit seinem Krad Yamaha die Gemeindestraße zwischen Brandshagen und Neuhof. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Er verletzte sich dabei und wurde mit einem RTW zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500 Euro.



Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein RTW sowie zwei Funkwagen der Landespolizei.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell