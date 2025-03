POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Westmecklenburg

Schwerin (ots) -



Die Polizei begleitete am heutigen Tag mehrere Versammlungen im Bereich Westmecklenburg, die aus polizeilicher Sicht störungsfrei verliefen.



Am Vormittag fand ein Autokorso statt, der aus dem Raum Bad Doberan in Richtung Wismar führte und anschließend Schwerin erreichte. In der Spitze nahmen rund 80 Personen in 37 Fahrzeugen an diesem Autokorso teil.



Am Nachmittag versammelten sich auf dem Alten Garten in Schwerin bis zu 770 Personen. Die Versammlungsteilnehmer führten einen Aufzug, der über die Werderstraße, Walther-Rathenau-Straße, Bornhövedstraße und wieder über die Werderstraße zurück zum Alten Garten verlief, durch.



Fast zeitgleich kam es zu einer weiteren Versammlung von bis zu sieben Personen in der Schloßstraße.



Die Polizeiinspektion Schwerin begleitete das Versammlungsgeschehen mit eigenen sowie unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamts Mecklenburg-Vorpommern sowie weiterer Dienststellen.



Im Bereich der Aufzugsstrecken kam es vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen.



Diese Pressemitteilung basiert auf dem Stand der Erkenntnisse von 16:40 Uhr.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell