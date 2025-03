POL-HRO: Person steckt in Moor fest - gemeinsamer Einsatz der Berufsfeuerwehr Schwerin und dem Polizeihauptrevier Schwerin

Rostock (ots) -



Am 22.03.2025 gegen 14:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock die Mitteilung von einer männlichen Person,

welche sich in einem Moor zwischen den Stadtteilen Krebsförden und

Görries in der Nähe des Ostorfer Sees befand und dieses nicht aus

eigener Kraft verlassen konnte. Zum Zeitpunkt des Anrufs hatte sich

die Person bereits auf einen Baumstamm gerettet, befand sich aber

zuvor bis zur Hüfte im Morast. Da die hinzugerufenen Polizeikräfte

aufgrund des Untergrunds nicht zu der Person gelangen konnten, kam

die Berufsfeuerwehr der Stadt Schwerin zum Einsatz. Diese konnte den

leicht unterkühlten Mann gegen 15:30 Uhr aus seiner misslichen Lage

befreien. Aufgrund der Unterkühlung wurde dieser in ein nahegelegenes

Krankenhaus eingeliefert.





Philipp Werner

Polizeioberkommissar

Polizeiinspektion Schwerin

Polizeihautprevier Schwerin



