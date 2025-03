POL-HRO: Verkehrsunfall auf der L08 - Fahrzeug kippt auf die Seite - Drei Leichtverletzte

Rostock (ots) -



Am Vormittag des 22.03.2025 gegen 10 Uhr ereignete sich auf der

Landesstraße 08 zwischen Leppin und Meierstorf ein Verkehrsunfall mit

drei leichtverletzten Personen. Ersten Erkenntnissen nach kam die

Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve

nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke,

verkeilte sich und kippte in der Folge mit ihrem Fahrzeug auf die

Seite. Das Fahrzeug kam mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zum

Unfallzeitpunkt befanden sich neben der 30-jährigen deutschen

Fahrerin zwei Kinder im Alter von sechs und drei Jahren im Fahrzeug.

Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den

Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Die L08 war im Zuge der

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll

gesperrt. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall vollständig zerstört

und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa

55.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Julia Staude

Polizeihauptkommissarin

Polizeiinspektion Ludwigslust

Polizeihauptrevier Parchim



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell