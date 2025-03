POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anklam (LK VG) (ots) -



Am Freitag den 21.03.2025 gegen 14:00 Uhr kam es im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf der K54 zwischen Ducherow und Charlottenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Krad. Ein aus Richtung Ducherow kommender deutscher Fahrer (53 Jahre) eines LKW mit Anhänger wollte nach links auf das Baustellengelände neben der Siloanlage einbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Krad. Dieses kollidierte mit der Deichsel des Anhängers. Der deutsche Kradfahrer (61 Jahre) wurde dabei schwer verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Dort konnten die Beamten des Polizeihauptrevieres in Anklam beim ihm einen Atemalkoholwert von 0,14 Promille feststellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die K54 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Kriminalpolizei Anklam übernimmt die weiteren Ermittlungen.



