POL-NB: Brand in einer Pizzeria

Greifswald (LK VG) (ots) -



Am 21.03.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Brand in der Küche einer Pizzeria im Ernst-Thälmann-Ring in Greifswald gemeldet.



Der Sachverhalt hat sich bei Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten bestätigt. Durch eine Fritteuse wurde ein Brand in der Küche ausgelöst, welcher durch die Berufsfeuerwehr Greifswald, die mit 10 Kollegen vor Ort waren, gelöscht wurde. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Greifswald mit 20 Kameraden im Einsatz sowie drei Kräfte vom Rettungsdienst.

Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Schadenshöhe auf ca. 10.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Geprüft und untersucht wird, ob eine fahrlässige Brandstiftung oder ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell