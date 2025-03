POL-HRO: Falscher Polizist stahl mehrere hundert Euro Bargeld aus Wohnung in Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust hat ein falscher Polizist am Donnerstagnachmittag mehrere hundert Euro Bargeld aus der Wohnung eines Mannes gestohlen. Der in zivil gekleidete Täter hatte zuvor den 90-Jährigen an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses angesprochen und seine Hilfe beim Tragen des Einkaufes angeboten. Vor der Wohnungstür soll er sich dann als Zivilpolizist vorgestellt und als Legitimation ein ausweisähnliches Dokument gezeigt haben. Mit einer erdachten Geschichte, wonach Einbrecher in seiner Wohnung gewesen seien, verschaffte sich der Trickdieb Zutritt zur Wohnung des Mannes. Dort sollte er prüfen, ob Bargeld oder Wertgegenstände durch die angeblichen Einbrecher gestohlen worden sei. Der 90-Jährige prüfte daraufhin seine Geldverstecke in der Wohnung, in dem sich auch mehrere hundert Euro befanden. Kurz darauf hat offenbar der Täter in einem unbeobachteten Moment das Geldversteck geplündert und daraus das Bargeld gestohlen. Der Trickdieb verabschiedete sich und kündigte noch die folgende Spurensicherung durch die Kriminalpolizei an. Erst Stunden später bemerkte der 90-Jährige den Diebstahl, als er einer Mitarbeiterin seines Pflegedienstes vom Vorfall berichtete und sodann die Polizei informierte. Diese ermittelt jetzt wegen Diebstahls und Amtsanmaßung.

Angesichts des Vorfalls rät die Polizei, niemals Fremde in die eigene Wohnung zu lassen, von denen man nicht weiß, wer sie sind. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren. Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei verständigt werden. Zudem rät die Polizei, keine größeren Bargeldbeträge in der Häuslichkeit zu deponieren.



