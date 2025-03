POL-NB: Korrekturmeldung zur Meldung Vermisstenfall aus Stralsund in der kommenden Woche im ZDF

Stralsund (ots) -



In unserer Meldung vom 21.03.2025, abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5995985 ist uns ein Fehler unterlaufen.



Die Vermisste war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens erst 57 Jahre alt.



Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen und bitten darum, das korrekte Alter in der Berichterstattung zu übernehmen.



