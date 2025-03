POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin - 81-Jährige schwer verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es im Rostocker Stadtteil Brinkmannsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger deutscher Fahrer eines VW Touran gegen 10:40 Uhr die Straße Timmermannsstrat in Richtung Stellmakerstrat. Auf Höhe der Bushaltestellte "Timmermannsstrat" betrat unvermittelt eine 81-jährige deutsche Frau die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste die Fußgängerin.



Durch den Zusammenstoß erlitt die 81-Jährige schwere Verletzungen und wurde umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden.



Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Rostock nahmen den Verkehrsunfall auf. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Rostock wurde zudem ein Sachverständiger der DEKRA zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße Timmermannssstrat kurzzeitig voll gesperrt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Unfallhergang aufgenommen.



