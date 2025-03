POL-NB: Vermisstenfall aus Stralsund in der kommenden Woche im ZDF

Stralsund (ots) -



Eines Mittwochs im Januar 2020 verschwand eine damals 58-Jährige Thailänderin in Stralsund spurlos. Die Frau mietete sich einige Tage zuvor eine sogenannte Modelwohnung an und empfing dort Kunden für beispielsweise erotische Massagen. Sie hielt täglich Kontakt zu ihrer Familie in der Heimat, zu ihrem Ehemann in Westdeutschland und auch zu Freundinnen. Doch am 16. Januar 2020 brach dieser plötzlich ab - völlig untypisch für sie. Es folgte eine Vermisstenmeldung und eine Durchsuchung der angemieteten Wohnung. Dabei fanden sich einige Blutspuren auf dem Bett. Zudem sah die Wohnung aus, als hätte man diese gerade erst verlassen - Getränke und Essen standen offen herum, das Licht war noch an. Die Ermittlungen zu dem Vermisstenfall dauern seither an.



Um neue Ansätze zu finden, gehen die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Anklam daher nun einen Schritt weiter und stellen den Fall am kommenden Mittwoch, dem 26. März 2025, im ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" vor. Es sei nach den bisherigen Erkenntnissen und den gefunden Spuren ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen. Die Polizei geht nach Ausstrahlung des Falls von einem hohen Anrufaufkommen aus und hat daher an dem Abend mehrere Kollegen für die Erstaufnahme von Zeugenhinweisen im Einsatz.



Falls auch Sie Hinweise zum Verbleib der Frau machen können, können Sie diese der Kriminalpolizeiinspektion Anklam natürlich schon jetzt unter der 03831 2830 414 mitteilen oder sich an jede andere Polizeidienststelle der Landespolizei wenden. Eine Meldung über unsere Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache ist ebenso möglich.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell