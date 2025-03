POL-HRO: Betrunkener Radfahrer sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots) -



Am gestrigen Donnerstagnachmittag (20.03.2025) gegen 16:15 Uhr bemerkte eine Frau einen offensichtlich stark alkoholisierten Mann im Bereich Hohe Düne. Dieser fuhr mit einem Fahrrad in starken Schlangenlinien und stürzte in der weiteren Folge.



Die Hinweisgeberin machte eine vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung auf die offenbar hilfebedürftige Person aufmerksam. Als die Rettungskräfte dem Mann helfen wollten, reagierte der 30-jährige Deutsche jedoch äußerst aggressiv und verweigerte jegliche Hilfe. Anschließend versuchte er, erneut auf sein Fahrrad zu steigen, um sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Nach wenigen Metern stürzte er jedoch erneut.



Die zuvor alarmierten Beamten des Polizeireviers Dierkow konnten die Lage vor Ort schnell beruhigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,9 Promille. Da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand wurde dem Mann im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen eine Blutprobe entnommen.



Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss nicht nur im Kraftfahrzeug, sondern auch auf dem Fahrrad oder E-Scooter erhebliche Gefahren birgt und strafrechtliche Konsequenzen haben kann.



