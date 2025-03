POL-HRO: Polizeieinsatz in Schweriner Einkaufscenter: Jugendlicher stört und leistet Widerstand

Schwerin (ots) -



Am Donnerstagnachmittag stellten Mitarbeiter des Schweriner Ordnungsamtes einen Jugendlichen, der im Einkaufscenter mit seinem Fahrrad fuhr und Passanten lautstark ansprach. Gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der 17-Jährige aus Schwerin Widerstand und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.



Nach ersten Erkenntnissen sei der Jugendliche mit seinem Fahrrad durch das Einkaufscenter am Marienplatz gefahren und habe dabei Passanten bepöbelt. Den Mitarbeitern des Ordnungsamtes gelang es gegen 17:00 Uhr, den Jugendlichen zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten im Bereich des Seiteneingangs des Centers festzuhalten. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten der Präsenzstreife verhielt sich der Jugendliche aggressiv und beleidigte diese wiederholt. Zudem versuchte er, sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Der Beschuldigte ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und wurde gestern vorübergehend in Gewahrsam genommen.



Die Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, Widerstands gegen sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.



Nur kurze Zeit zuvor kontrollierte die Präsenzstreife der Polizei auf dem Marienplatz zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren. Gegen die beiden, die in Dömitz und Hamburg wohnen, wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, einen Schlagring mitgeführt zu haben. Zusätzlich muss sich der 23-jährige Hamburger wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Bundespersonalausweis manipuliert zu haben.



Bei den genannten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell