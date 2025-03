POL-HRO: Polizeiliche Ermittlungen führen zu mehreren Haftbefehlen

Schwerin (ots) -



In den vergangenen Tagen hat die Schweriner Polizei mehrere Tatverdächtige auf frischer Tat festgenommen.



Am frühen Sonntagmorgen, dem 16.03.2025, kam es auf dem Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Mann mit deutscher und litauischer Staatsangehörigkeit und einem 21-jährigen afghanischen Staatsbürger. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige den 21-Jährigen gegen 02:20 Uhr geschlagen und getreten haben. Die Verletzungen des 21-Jährigen wurden anschließend im Krankenhaus behandelt. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts stellte. Bei seiner Festnahme versuchte der Mann, sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Dabei blieben die Einsatzkräfte unverletzt. Am Montag erließ das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl gegen den 20-Jährigen und ordnete den Vollzug an.



Am Montagnachmittag, dem 17.03.2025, nahmen Beamte einen weiteren 20-jährigen Deutschen in der Nähe des Marienplatzes fest. Bei einer Personenkontrolle gegen 17:40 Uhr versuchte der Mann zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten der dortigen Präsenzstreife mehr als 20 Gramm Kokain, Bargeld in dealertypischer Stückelung und zwei Messer. Der Mann, der bereits mehrfach polizeibekannt ist, wurde zunächst vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin am Dienstag Haftbefehl gegen den 20-Jährigen aus Neustadt-Glewe erlassen und den Vollzug angeordnet.



Darüber hinaus erließ das Amtsgericht Schwerin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen drei weitere Tatverdächtige: einen 24-jährigen und einen 41-jährigen Deutschen sowie einen 20-jährigen Algerier. Den Männern wird vorgeworfen, unabhängig voneinander wiederholt Ladendiebstähle begangen zu haben.



Die Ermittlungen in den genannten Fällen dauern an.



