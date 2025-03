POL-NB: Alkoholisierter Mann fährt gegen Baum

Demmin (ots) -



Am 20.03.2025 kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L272 zwischen Krusemarkshagen und Lindenberg. Der 66-jährige Autofahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Aufgrund des Aufpralls kollidierte das Fahrzeug in der weiteren Folge mit einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Fahrzeugführer war in dem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbstständig befreien. Aus diesem Grund wurde die Feuerwehr und gleichzeitig ein Rettungswagen alarmiert. Die Kameraden der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr konnten den Mann leichtverletzt aus seinem Fahrzeug bergen. Ein anschließender Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,7 Promille. Aufgrund der Verletzungen wurde der 66-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von 8.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die L272 an der Stelle voll bzw. halbseitig gesperrt und ist seit 15:15 Uhr wieder frei.

Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben neben einer Verkehrsunfallanzeige auch eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 66-jährigen Fahrer aufgenommen.



