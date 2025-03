POL-HRO: Täter auf frischer Tat auf Firmengelände gestellt - Ermittlungen dauern an

Rostock (ots) -



Durch einen aufmerksamen Hinweisgeber erhielt die Polizei in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (20.03.2025, 02:10 Uhr) Kenntnis über verdächtige Bewegungen auf einem Firmengelände in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei männliche Personen unbefugt auf dem Gelände in der Neptunallee aufhalten.



Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurde das Firmengelände umgehend abgesucht. Dabei konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden, der zunächst versuchte, sich vor den Einsatzkräften zu verstecken.

In unmittelbarer Nähe des Tatorts stellten die Beamten zudem ein Fahrzeug fest, das dem 45-jährigen Deutschen zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden Betäubungsmittel sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren.



Die Ermittlungen zum Sachverhalt und zum zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit an. Ob der Tatverdächtige und sein möglicher Komplize auch für weitere Diebstähle auf diesem Firmengelände verantwortlich sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zum zweiten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916-1616, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell