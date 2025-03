Landesregierung vor Ort: Christian Pegel lädt zum Bürgerforum in Rehna ein

Die Landesregierung lädt wieder zu Bürgerforen in ganz Mecklenburg-Vorpommern unter dem Titel „Landesregierung vor Ort“ ein. Der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung, Christian Pegel, wird sich in einem offenen Bürgerforum am Montag, 24. März, in Rehna im Landkreis Nordwestmecklenburg (siehe Pressemitteilung der Staatskanzlei Nr. 52/2025), den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen.

Termin: 24. März 2025, 17 Uhr

Ort: 19217 Rehna, Kloster Rehna, Kirchplatz 1A, Raum „Gerichtssaal“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich für das Bürgerforum unter https://www.regierung-mv.de/buergerforum anzumelden.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.