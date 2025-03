POL-HRO: Verkehrssicherheit im Frühling: Vorsicht bei vermehrtem Radverkehr

Schwerin / Wittenburg (ots) -



In den vergangenen Tagen kam es im Bereich Westmecklenburg zu mehreren Unfällen mit der Beteiligung von Radfahrern. Mit den warmen Frühlingstagen sind wieder vermehrt Radfahrer im Straßenverkehr unterwegs. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, aufmerksam zu fahren, um die Gefahr von Unfällen zu minimieren.



Wittenburg: 8-jähriger Radfahrer verletzt



Am Montag, den 17.03.2025, ereignete sich in Wittenburg ein Unfall, bei dem ein 8-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Junge wechselte gegen 07:40 Uhr in der Großen Straße die Straßenseite und wurde dabei von einem PKW erfasst. Er zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Schwerin: Mehrere Unfälle mit Radfahrerbeteiligung



Am Dienstag wurde gegen 09:25 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer auf dem Radschutzstreifen der Lübecker Straße von einem aus einer Grundstücksausfahrt kommenden PKW erfasst. Glücklicherweise blieb der Jugendliche unverletzt.

Ebenfalls am 18.03.2025, gegen 10:00 Uhr, stürzte eine 16-jährige Radfahrerin in der Schweriner Gartenstadt. Ein PKW, der in gleicher Richtung fuhr, bog nach links ab und querte dabei den Radweg der Radfahrerin. Die Jugendliche verletzte sich, musste vor Ort aber nicht durch einen Rettungsdienst versorgt werden.

Bei einem weiteren Unfall wurde ein Radfahrer von einem rückwärts ausparkenden PKW erfasst und verletzt. Hier erfolgte eine medizinische Versorgung vor Ort.



Die Polizei bittet um Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Radfahrer sind im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern deutlich verletzlicher. Autofahrer werden gebeten, angesichts der veränderten Witterungslage den zunehmenden Radverkehr im Blick zu haben. Auch Radfahrer sollten sich ihrer Verantwortung bewusst sein, vorsichtig fahren und mit den Fehlern anderer rechnen. Eine defensive Fahrweise aller Verkehrsteilnehmer kann dazu beitragen, das Unfallrisiko zu minimieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell